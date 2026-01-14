Im Unstrut-Hainich-Kreis bricht auf einer Baustelle ein Feuer aus. Das unfertige Wohnhaus wird schwer in Mitleidenschaft gezogen. Wie es dazu kommen konnte, wird nun ermittelt.

Bad Langensalza - Bei dem Brand eines Holzhauses in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Das im Bau befindliche Wohnhaus war am Morgen aus bislang unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Das Feuer in der Mühlhauser Landstraße war nach etwa einer Stunde gelöscht, wie das Landratsamt weiter erklärte. Während der Löscharbeiten wurden die Anwohner gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nun ermittelt der Kriminaldauerdienst der Polizei zur Brandursache.