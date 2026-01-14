Zweifel gab es schon früh im Kollegium im Maßregelvollzug in Bernburg: Im Untersuchungsausschuss erklärt eine ehemalige Kollegin des Magdeburger Todesfahrers, wie sie den Arzt wahrnahm.

Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Magdeburg-Anschlag ist erneut deutlich geworden, dass Kollegen an den fachlichen Qualifikationen des späteren Attentäters gezweifelt haben. (Archivbild)

Magdeburg - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Magdeburg-Anschlag ist erneut deutlich geworden, dass Kollegen an den fachlichen Qualifikationen des Arztes gezweifelt haben, der später den Anschlag verübte. Die heutige therapeutische Leiterin hatte bereits vor Ablauf der Probezeit Bedenken zur Weiterbeschäftigung des Mannes geäußert. Sie habe ihn nicht als Unterstützung erlebt, sagte sie. „Er stellte keine fachlichen Fragen.“ Die Ärztliche Direktorin habe sich jedoch für eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ausgesprochen.

Auch andere Kollegen zweifelten an der fachlichen Kompetenz des Mannes. Die Zeugin berichtete von einer Kollegin, die hinterfragte, ob er wirklich Arzt sei. Außerdem habe Taleb al-Abdulmohsen insgesamt zurückhaltend agiert, sein Tätigkeitsfeld sei begrenzt worden.

Kein „Fingerspitzengefühl“ bei therapeutischer Betreuung

Die Zeugin berichtete weiterhin, dass der Arzt kurz nach seiner Einstellung Alkoholtropfen zur Behandlung an Suchtpatienten verabreicht haben soll. Ihm habe „Fingerspitzengefühl“ für eine therapeutische Betreuung gefehlt.

Taleb al-Abdulmohsen war im Dezember 2024 mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt von Magdeburg gefahren. Sechs Menschen wurden getötet, mehr als 300 wurden zum Teil schwerst verletzt. Derzeit läuft am Landgericht Magdeburg der Prozess gegen den Mann aus Saudi-Arabien. Er arbeitete im Maßregelvollzug in Bernburg (Salzlandkreis) beim Gesundheitsunternehmen Salus als Stationsarzt, sein Aufgabengebiet umfasste die psychiatrische Betreuung von Straftätern.

Damals sei eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung nicht erkennbar gewesen, sagte die heutige therapeutische Leiterin im Ausschuss. Es habe Hinweise auf Einschränkungen in der Fachlichkeit gegeben, „aber die Tat als solche war für niemanden vorhersehbar“.