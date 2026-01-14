Union-Coach Baumgart sorgt vor dem Augsburg-Spiel erst für Verwirrung und dann für Lacher: Warum er einen Termin vergisst und welche Ziele er für das letzte Spiel der Hinrunde nennt.

Berlin - Steffen Baumgart hat den ersten öffentlichen Termin nach seiner Vertragsverlängerung beim 1. FC Union verschwitzt. Statt zur obligatorischen Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel der Berliner beim FC Augsburg ging der Chefcoach der Eisernen zum Joggen in den Wald.

Waldrunde statt Pressekonferenz

Die Medienrunde startete deshalb eine halbe Stunde später und Baumgart entschuldigte sich aufrichtig für seinen Fauxpas. „Ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr pünktlicher Mensch und achte gerade auf solche Sachen“, sagte der 54-Jährige. „Ich war im Wald laufen und habe leider die Stunde verpasst. Ich hoffe, man verzeiht mir das“, sagte Baumgart gleich zu Beginn der auch im Internet vor vielen Fans gestreamten Pressekonferenz.

Der zeitliche Fehler sei entstanden, da das Teamtraining vor der Abreise nach Augsburg eine Stunde später als üblich stattfand und Baumgart daher davon ausging, dass er noch Zeit bis zu dem Termin mit den Reportern habe.

Sieg in Augsburg als Ziel für Hinrundenabschluss

Die sportliche Zielsetzung für den Abschluss der Hinrunde ist für Baumgart klar. Mit einem Sieg am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) soll der zuletzt gute Eindruck verfestigt werden. Die Eisernen liegen nach drei Spielen ohne Niederlage im soliden Mittelfeld der Tabelle. „Wir würden schon gerne sehen, dass wir die Hinrunde erfolgreich beenden. Darum wird es gehen und dafür werden wir alles tun. Und das ist auch der einzige Fokus, den wir haben“, sagte Baumgart.

Einige Stunden zuvor hatte Union bekanntgegeben, dass der Vertrag mit dem Cheftrainer verlängert wurde. Eine Laufzeit wurde nicht genannt. Baumgart trainiert die Eisernen, für die er von 2002 bis 2004 spielte, seit fast genau einem Jahr.