Ein tödlicher Unfall nahe der Nordseeküste lässt Ermittler rätseln. Wie kam die Robbe auf eine Kreisstraße?

Eine Robbe lag im Landkreis Cuxhaven plötzlich auf einer Straße und wurde bei einem Unfall tödlich verletzt. (Symbolbild)

Cuxhaven - Plötzlich war das Tier auf der Straße: Eine Robbe ist bei einem Unfall mit einem Auto im Landkreis Cuxhaven tödlich verletzt worden. Die Polizei sprach von einem ungewöhnlichen Unfall. Es sei völlig unklar, warum sich das Tier auf der Kreisstraße 60 in Schiffdorf befunden habe.

Nach ersten Erkenntnissen könnte die Robbe wegen der sehr hohen Wasserstände über den Fluss Geeste in den Bereich der Straße gelangt sein. Die Beamten verständigten die zuständige Seehundstation Norddeich, deren Mitarbeiter sich um das verendete Tier kümmerten.