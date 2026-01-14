Ungewöhnlicher Zusammenprall Robbe stirbt bei Unfall mit einem Auto
Ein tödlicher Unfall nahe der Nordseeküste lässt Ermittler rätseln. Wie kam die Robbe auf eine Kreisstraße?
14.01.2026, 15:09
Cuxhaven - Plötzlich war das Tier auf der Straße: Eine Robbe ist bei einem Unfall mit einem Auto im Landkreis Cuxhaven tödlich verletzt worden. Die Polizei sprach von einem ungewöhnlichen Unfall. Es sei völlig unklar, warum sich das Tier auf der Kreisstraße 60 in Schiffdorf befunden habe.
Nach ersten Erkenntnissen könnte die Robbe wegen der sehr hohen Wasserstände über den Fluss Geeste in den Bereich der Straße gelangt sein. Die Beamten verständigten die zuständige Seehundstation Norddeich, deren Mitarbeiter sich um das verendete Tier kümmerten.