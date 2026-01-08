Trotz Schnee und Kälte läuft der Containerumschlag in Nordseehäfen rund um die Uhr. Terminalbetreiber Eurogate ist an seinen Standorten für einen Wintereinbruch gerüstet.

Wilhelmshaven/Hamburg - Das angekündigte Winterwetter stört bislang nicht den Containerumschlag an den Eurogate-Terminals in Wilhelmshaven, Bremerhaven und Hamburg. Sofern es die Bedingungen zuließen, arbeiteten die Terminals rund um die Uhr, teilte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mit. Ein Wintereinbruch sei grundsätzlich kein Problem. „Unsere Terminals haben einen Winterdienst, sorgen für genügend Salz- und Streuvorräte und räumen bei Schneefall oder Eis die Zufahrten, Fahrstrecken und Abstellflächen.“

In besonderen Situationen könne es dazu kommen, dass der Umschlagbetrieb zeitweise eingestellt werde. Das sei etwa vor wenigen Tagen in Hamburg passiert, teilte der Eurogate-Sprecher weiter mit, als starker Schneefall dafür gesorgt habe, dass die Geräte und Container erst von einer bis zu 20 Zentimeter dicken Schneeschicht befreit werden mussten.

Auch starker Wind könnte ein Hemmnis für den Betrieb sein, hieß es. Die Containerbrücken, mit denen die Boxen verladen werden, dürften nur bis zu einer bestimmten Windstärke gefahren werden. Inwieweit es an den Eurogate-Terminals am Freitag zu Einschränkungen infolge des angekündigten Wintersturms „Elli“ kommen wird, ist laut Eurogate bislang nicht absehbar. Eine vorsorgliche Schließung der Terminals sei nicht geplant, hieß es.