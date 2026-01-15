Hannover/Berlin - Der Windkraftausbau in Niedersachsen hat 2025 wieder Fahrt aufgenommen. Die Leistung neuer Anlagen war im vergangenen Jahr in etwa doppelt so groß wie im Jahr zuvor, wie der Bundesverband Windenergie mit Verweis auf Daten der Bundesnetzagentur mitteilte. Den Angaben nach wurde mehr als jedes fünfte neue Windrad, das bundesweit hinzukam, in Niedersachsen aufgestellt.

Im Detail kamen 209 Anlagen mit einer Leistung von rund 1.160 Megawatt hinzu. (Vorjahr: 127, 673) - Platz zwei im bundesweiten Ranking hinter NRW. Dafür wurden Anlagen mit einer Leistung von rund 140 Megawatt stillgelegt. Etwas mehr als ein Drittel der neuen Leistung entfiel auf das sogenannte Repowering, bei dem ältere Anlagen durch leistungsfähigere Anlagen ersetzt werden. Der eigene Anspruch, von jährlich 1.500 Megawatt neuer Leistung wurde damit verfehlt. Gut jedes fünfte Windrad in Deutschland stand 2025 in Niedersachsen.