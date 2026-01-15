In Brandenburg ist der Horizont in manchen Regionen gespickt mit Windanlagen. Der Ausbau wurde im vergangenen Jahr nochmal forciert.

Berlin - Der Ausbau der Windkraft in Brandenburg schreitet weiter voran. Im vergangenen Jahr sei der Bestand um 56 Windanlagen gewachsen, teilten der Bundesverband Windenergie sowie der Verband VDMA Power Systems in Berlin mit. Die installierte Leistung wuchs um insgesamt 542 Megawatt. Insgesamt wurden im Land 108 Anlagen neue gebaut und 52 wurden 2025 zurückgebaut.

Brandenburg hatte Stand Ende 2025 hinter Niedersachsen mit 4.124 Anlagen die meisten Windenergieanlagen in Deutschland. Rund 9.525 Megawatt wurden so im vergangenen Jahr produziert.

Beschleunigter Ausbau in Deutschland

Generell beschleunigte sich der Ausbau von Windrädern an Land in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich. Die neu installierte Windenergieleistung wuchs nach Angaben von Branchenverbänden gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50 Prozent. Neu in Betrieb gingen 958 Windräder mit einer Leistung von insgesamt rund 5,2 Gigawatt. 2025 sei das zweitbeste Jahr beim Ausbau der Windenergie gewesen, teilten der Bundesverband Windenergie sowie der Verband VDMA Power Systems mit.

Weil auch alte Anlagen stillgelegt wurden, lag der sogenannte Netto-Zuwachs bei rund 4,6 Gigawatt. Die meisten neuen Windräder gingen in Nordrhein-Westfalen ans Netz, gefolgt von Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Der Anlagenbestand stieg bis Jahresende auf rund 29.000 Windenergieanlagen.

Rekord bei neuen Genehmigungen

Einen Rekord gab es bei der Genehmigung neuer Windräder in Deutschland. Laut Branche wurde rund 20,7 Gigawatt Windenergieleistung von den Behörden genehmigt - fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt dauert es