Eines der ältesten Orchester der Welt fühlt sich der Jugend verpflichtet. Die Staatskapelle Dresden bildet nicht nur eigenen Nachwuchs aus, sondern kooperiert auch mit dem Mahler-Jugendorchester.

Die Staatskapelle Dresden verstärkt sich für ein Konzert im Kulturpalast mit Mitgliedern des Gustav Mahler Jugendorchesters (Symbolbild).

Dresden - Für die Sächsische Staatskapelle Dresden ist es eine Herzenssache, für die Mitglieder des Gustav Mahler Jugendorchesters eine wichtige Erfahrung: Wenn sich am kommenden Mittwoch im Dresdner Kulturpalast Musikerinnen und Musiker beider Klangkörper die Pulte teilen, dürfte die Resonanz im Saal besonders groß sein. Für den gemeinsamen Auftritt wurde ein Programm mit Schlüsselwerken der Romantik ausgewählt, die allesamt „Hit-Charakter“ haben und ohnehin großen Zuspruch genießen.

„Hits“ der Romantik im Konzert

Unter Leitung des Südkoreaners Myung-Whun Chung - Erster Gastdirigent der Staatskapelle Dresden - erklingen nach der Ouvertüre zur Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber das Klavierkonzert a-Moll von Robert Schumann und die 9. Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ von Antonín Dvořák. Das Schumann-Konzert wird von einem Shootingstar der Klassikszene interpretiert: Yunchan Lim. Der Südkoreaner ist mit seinen 21 Jahren bereits preisgekrönt und hat nach Ansicht von Fachleuten eine große Karriere vor sich. In Dresden tritt er erstmals mit einem deutschen Orchester auf.

Nach dem Konzert geht es auf Tournee nach Südkorea

Nach dem Konzert begleiten die beteiligten Mitglieder des Gustav Mahler Jugendorchesters die Staatskapelle auf ihrer Südkorea-Tournee. Vom 27. Januar bis 1. Februar sind Konzerte in Seoul geplant, in der Lotte Concert Hall und im Arts Centre Seoul.

Das 1986 von Claudio Abbado (1933-2014) gegründete Gustav Mahler Jugendorchester vereint junge Musikerinnen und Musiker aus mehreren Ländern und gilt als eine der bedeutendsten Talentschmieden in der klassischen Musik. Da auch der Staatskapelle Dresden die Förderung des musikalischen Nachwuchses am Herzen liegt, wurde 2010 eine offizielle Partnerschaft zwischen beiden Orchestern begründet. Sie ermöglicht es dem Nachwuchs, regelmäßig an Konzerten der Staatskapelle Dresden mitzuwirken.

Für einige Musiker Rückkehr zu den Wurzeln

Auch zahlreiche Orchestermitglieder der Staatskapelle haben ihren Weg über das Gustav Mahler Jugendorchester genommen. Aktuell hat die „Kapelle“ - wie das 1548 gegründete Orchester von seinen Fans genannt wird - 18 frühere Mahler-Musiker in ihren Reihen. „So ist aus der Partnerschaft weit mehr als eine institutionelle Verbindung erwachsen“, erklärte Orchestersprecherin Julia Gläßer.

Zur Nachwuchsarbeit der Staatskapelle gehört ferner eine Akademie, die nach dem früheren Chefdirigenten Giuseppe Sinopoli (1946-2001) benannt ist. In einer zweijährigen Ausbildungszeit sowie im Unterricht bei den Dresdner Musikern kann der Nachwuchs hier alle Facetten des Orchesterspiels und die Spiel- und Klangkultur der Staatskapelle Dresden kennenlernen.

Das Gustav Mahler Jugendorchester setzt sich aus etwa 100 talentierten jungen Frauen und Männern aus europäischen Ländern zusammen. Bei jährlich stattfindenden Probespielen in mehr als 25 Städten werden sie ausgewählt. Eine internationale Jury trifft dabei eine Auswahl unter etwa 2.500 Bewerbern pro Jahr. Derzeit hat das Orchester seine Residenz in Wien, in den italienischen Städten Bozen und Pordenone sowie in Lissabon.