Ein Reihenhaus steht in Flammen. Ein Bewohner wird schwer verletzt gerettet. Von einem anderen fehlt jede Spur, allerdings wird eine Leiche geborgen. Ist es der Vermisste?

Rochlitz - Nach einem Wohnhausbrand in Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) ist eine Leiche geborgen worden. Zudem erlitt ein 63-jähriger Bewohner schwerste Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein anderer Bewohner des Reihenhauses wird nach dem Feuer vermisst - ob es sich bei der Leiche um den Gesuchten handelt, werde noch geklärt, teilte die Polizei weiter mit.

Das Feuer war am Mittwoch kurz vor Mitternacht ausgebrochen; aus bislang unbekannter Ursache. Der 63-Jährige wurde aus den Flammen gerettet und in eine Klinik gebracht. Während der Löscharbeiten gab es laut Polizei Hinweise, dass sich noch ein Mann im Haus befinde und bereits tot sei.

Allerdings wurde das Haus stark beschädigt und drohte einzustürzen. Dies erschwerte den Einsatzkräften die Suche nach dem Vermissten. Nach der Prüfung der Gebäudestatik konnte der Leichnam geborgen werden. Der Schaden an dem Haus wird geprüft. Was mit den Bewohnern wird, war zunächst nicht klar.