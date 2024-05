Schönebeck - Die Wildtierretter in Sachsen-Anhalt gehen in diesem Jahr nicht nur mit Drohnen, sondern auch mit Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Suche nach Rehkitzen. Dafür werde eine spezielle Software eingesetzt, die das Zeitfenster der Suche nach Rehkitzen erhöhe, sagte Wilko Florstedt von den Wildtierrettern. Die Organisation habe zusätzliche Drohnen angeschafft, so dass in diesem Jahr mit neun Geräten nach Tieren gesucht werden könne. Die Drohnen seien mit Wärmebildkameras ausgestattet und könnten so im Gras liegende Rehkitze erkennen. Helfer der Organisation machen anschließend die Tiere ausfindig und binden sie für die Zeit der Mahd in Boxen an.

Rehitze werden nach der Geburt durch die Mutter im hohen Gras abgelegt. Der fehlende Fluchtinstinkt bedeutet für viele Kitze den Tod beim Mähen von Grünland. Mit der neuen Technik soll die Suche effektiver gestaltet werden, da die Suche mit den Wärmebildkameras auf die frühen Morgenstunden beschränkt ist.