In der Hohen Tatra zwischen Polen und der Slowakei leben etwa 1.200 wilde Bären. Einer davon verirrte sich in eine slowakische Touristenstadt. Dabei wurden fünf Menschen von dem Tier verletzt.

Wilder Bär fällt fünf Menschen in slowakischer Touristenstadt an

Liptovský Mikuláš. Jedes Jahr zieht die Hohe Tatra, das kleinste Hochgebirge der Welt, Millionen von Touristen an. Auf nur 40 Kilometern Länge streckt sich das Gebirge auf über 2.600 Metern Höhe zwischen der Slowakei und Polen.

In eben diesem Hochgebirge und in der Umgebung leben rund 1.200 wilde Bären. Normalerweise meiden sie Menschen, doch am Sonntag verschlug es einen Bären in die für ihren Tourismus bekannte Stadt Liptovský Mikuláš mit 30.000 Einwohnern.

Tatra-Gebirge: Bär fällt fünf Menschen im Wohngebiet in der Slowakei an

Verschiedene Videos zeigen das Tier, wie es aufgebracht durch ein Wohngebiet läuft und dabei Passanten angreift. Dabei rannte der Bär vor eine Schule und in die Nähe eines Einkaufszentrums.

In einer Aufnahme rennt der Bär auf ein Pärchen mit Kinderwagen zu und dreht erst im letzten Moment ab. Ein anderer Clip zeigt, wie sich ein Fußgänger gerade noch über einen Zaun retten kann, ohne dass der Bär ihn verfolgt. Kurz darauf stürzt sich das Tier auf einen Passanten auf dem Bürgersteig.

Fünf verletzte Menschen nach Angriff eines Bären in der Slowakei

Insgesamt habe es fünf Verletzte gegeben, heißt es in slowakischen Medien, darunter ein zehn Jahre altes Mädchen. Ein 72-jähriger Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf, eine 49 Jahre alte Frau verletzte sich an der Schulter. Alle Verletzten sollen Bisswunden und Kratzer erlitten haben und kamen in Krankenhäuser, die sie inzwischen wieder verlassen konnten.

Den Berichten zufolge konnten Polizisten den Bären zurück in den Wald treiben.