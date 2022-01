Wiederbelebung scheitert 29-jährige Touristin stirbt nach 400-Meter-Sturz in der Hohen Tatra

In den Bergen der Hohen Tatra in der Slowakei ist am Samstag eine Bergtouristin ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Derweil wird nach einem vermissten Berwanderer gesucht.