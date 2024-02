Neujahrsempfang Goldstrand, Hohe Tatra oder der Mond - Technikmuseum in Dessau bietet besondere „Reisen“ an

Das Dessauer Technikmuseum „Hugo Junkers“ ist mit einem Neujahrsempfang in das Jahr 2024 gestartet. In einer Sonderausstellung können Besucher ab sofort auf den Spuren von Junkers in Persien wandeln. Doch es gibt noch mehr auszuprobieren.