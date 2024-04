Wetter-Prognose: Sonniger Maifeiertag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Der Maifeiertag in Sachsen-Anhalt wird sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, startet die Woche bei 20 bis 23 Grad noch wolkig. Im Harz werden am Montag 16 bis 20 Grad erwartet. Es können auch einige Regentropfen fallen.

Am Dienstag und Mittwoch dominiert der Vorhersage zufolge dann jedoch die Sonne. Es zeigen sich kaum Wolken am Himmel und die Temperaturen steigen auf maximal 25 bis 27 Grad, am Mittwoch auch bis 29 Grad.