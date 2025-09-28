Zum Monatswechsel wird es kühl, aber sonnig in den Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Nachts ist laut dem Deutschen Wetterdienst sogar mit Bodenfrost zu rechnen.

Leipzig - Nach einem sonnig-warmen Sonntag fallen die Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die kommende Woche Temperaturen von kaum mehr als 15 Grad voraus.

Trotzdem werden demnach viel Sonnenschein und kein Niederschlag erwartet. In den Nächten werde es sich jedoch derart abkühlen, dass sogar mit Bodenfrost zu rechnen sei.

In den Morgenstunden erwartet der DWD in Tälern und Senken zudem Nebelfelder. Grund für diese Wetterlage sind kühle, trockene Luftmassen aus östlicher Richtung.