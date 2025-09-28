weather wolkig
  3. Wetter in Ostdeutschland: Kühler Wochenstart in Sachsen-Anhalt - Nächte bringen Bodenfrost

Zum Monatswechsel wird es kühl, aber sonnig in den Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Nachts ist laut dem Deutschen Wetterdienst sogar mit Bodenfrost zu rechnen.

Von dpa Aktualisiert: 28.09.2025, 12:42
Herbstlich kühl wird es in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Herbstlich kühl wird es in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Leipzig - Nach einem sonnig-warmen Sonntag fallen die Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die kommende Woche Temperaturen von kaum mehr als 15 Grad voraus.

Trotzdem werden demnach viel Sonnenschein und kein Niederschlag erwartet. In den Nächten werde es sich jedoch derart abkühlen, dass sogar mit Bodenfrost zu rechnen sei.

In den Morgenstunden erwartet der DWD in Tälern und Senken zudem Nebelfelder. Grund für diese Wetterlage sind kühle, trockene Luftmassen aus östlicher Richtung.