Berlin - Nach einem illegalen Autorennen in Mitte sind zwei 39 und 42 Jahre alte Männer ihre hochmotorisierten Karossen und ihre Führerscheine los. Die beiden Fahrer rasten in der Nacht gegen 00.50 Uhr zunächst über die Schillstraße zum Lützowufer, wie Polizisten beobachteten. An einer Ampel hielten sie demnach zwar an, ließen aber mehrfach die Motoren aufheulen. Noch bevor die Ampel auf Grün gesprungen sei, seien die Männer Richtung Lützowufer losgefahren und hätten stark beschleunigt, teilte die Polizei mit. Ein Streifenwagen sei mit Blaulicht hinterhergefahren, habe die Raser gestoppt und Autos sowie Führerscheine beschlagnahmt.

Erst in der Nacht zuvor hatte eine Zivilstreife auf der Autobahn 100 in Berlin-Britz beobachtet, wie sich zwei Autos mit Tempo 170 ein illegales Rennen lieferten.