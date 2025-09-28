Die Wasserballer von Spandau 04 sind für die neue Bundesligasaison gerüstet. Der Vizemeister dominiert das Vorbereitungsturnier in Potsdam.

Potsdam - Die Wasserballer von Spandau 04 haben sich beim traditionellen Pre-Saisonturnier des OSC Potsdam bereit für die neue Bundesligasaison gezeigt. Beim seit 2009 zum 16. Mal ausgetragenen Orca-Cup setzte sich der deutsche Vizemeister gegen Gastgeber OSC Potsdam, den Bundesliga-Dritten ASC Duisburg und die SG Neukölln durch. Für Spandau war es der fünfte Triumph im Orca-Cup nach 2012, 2013, 2019 und 2022. Die neue Spielzeit startet Mitte Oktober.

Spandau hatte zum Auftakt die Potsdamer Orcas mit 17:14, danach Neukölln mit 30:3 geschlagen. Zum Abschluss setzten sich die Berliner im Duell der beiden bis dahin ungeschlagenen Teams beim 25:10 auch gegen Duisburg durch. Die Gastgeber belegten den dritten Platz, Neukölln blieb der vierte Rang.