Die Wasserballerinnen von Spandau 04 haben die Männer abgehängt. Im Gegensatz zum deutschen Rekordmeister stehen die Frauen in der Hauptrunde der Champions League.

Berlin - Die Wasserball-Frauen von Meister Spandau 04 haben erstmals die Hauptrunde der Champions League erreicht. Beim Qualifikationsturnier in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg besiegte die Mannschaft von Trainer Marko Stamm Alimos NAC (Griechenland) sowie den französischen Club Lille UC.

Nach dem 13:12-Auftaktsieg am Freitag gegen den Favoriten Alimos aus dem Land des aktuellen Frauen-Weltmeisters taten sich die Berlinerinnen gegen den französischen Meister zunächst im Startviertel schwer, dominierten dann aber meist klar und gewannen mit 18:12 (2:2, 8:2, 3:5, 5:3). Im Vorjahr hatte Spandau bei der CL-Qualifikation an gleicher Stätte mit vier Niederlagen noch den letzten Platz eines Fünfer-Turniers belegt.