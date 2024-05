Werder Bremen spielt auch in der kommenden Saison in der Ersten Liga. Dass das schon zwei Spieltage vor Schluss feststeht, seit nicht selbstverständlich, sagt der Coach.

Bremen - Ungeachtet der Enttäuschung über den späten Ausgleich beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach hat Werder Bremens Trainer Ole Werner sein Team für den seit Samstag perfekten Klassenerhalt gelobt. „Mit Abschluss des drittletzten Spieltags haben wir den Klassenerhalt sicher. Das ist eine gute Leistung von allen. Viele Clubs würden gerne mit uns tauschen“, sagte Werner, der am Samstag seinen 36. Geburtstag feierte. „Viele Vereine haben es nicht geschafft, sich zwei Jahre lang aus dem Abstiegskampf weitgehend rauszuhalten.“

Statt gegen den Abstieg spielen die Grün-Weißen jetzt sogar noch um die Qualifikation für den Europapokal. Platz acht, der sehr dafür reichen könnte, ist nur zwei Punkte entfernt. „Wir gehen die verbleibenden zwei Spiele mit Vollgas an. Es ist positiv, dass wir jetzt für etwas und nicht mehr gegen etwas spielen“, sagte der Werder-Coach mit Blick auf den gesicherten Klassenerhalt. Werder spielt noch in Leipzig und empfängt am letzten Spieltag den VfL Bochum.

Werner hob die Entwicklung seiner Mannschaft in den vergangenen beiden Jahren hervor. „Bis auf Senne Lynen standen heute nur Spieler in der Startelf, die vor zwei Jahren mit uns aufgestiegen sind“, sagte der Bremer Trainer. „Das zeigt, dass man sich hier gut entwickeln kann.“