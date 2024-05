Wenige Polizisten in Sachsen-Anhalt auf dem Rad unterwegs

Magdeburg - Die Ausstattung der Polizei in Sachsen-Anhalt mit Fahrrädern ist zum aktuellen Zeitpunkt recht dürftig. „Der Bestand an Fahrrädern in der Landespolizei liegt gleichbleibend bei 119“, erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums. Zusätzlich gebe es 50 E-Bikes. Zum Vergleich: Die Bayerische Polizei verfügt aktuell über rund 600 Fahrräder und Pedelecs. Im Nachbarland Brandenburg sind es insgesamt knapp 260 Räder.

Die Räder würden überwiegend von den Regionalbeamten genutzt, führte die Sprecherin aus. Das Aufgabenspektrum reiche dabei „von der alltäglichen Präsenz über gemeinsame Streifen mit dem kommunalen Ordnungsamt, der Präventionsarbeit, bis zur Begleitung zum Beispiel von Veranstaltungen.“ Zudem würden seit 2022 zwei Pedelecs durch das Landeskriminalamt genutzt.

Doch warum gibt es bislang in Sachsen-Anhalt so wenige Polizisten auf Fahrrädern? Das Innenministerium unterstützt die Einführung einer solchen Staffel. Seit 2022 wurde der Start einer solchen Einheit erörtert. Der Landtag hat die Landesregierung schließlich Anfang 2023 gebeten, sich mit der Einrichtung einer Fahrradstaffel als eigenständige Organisationseinheit auseinanderzusetzen, sobald eine Personalstärke von mindestens 7000 Polizeivollzugsbeamtinnen erreicht sei. Im September 2023 arbeiteten 6400 Polizeibeamte in der Landespolizei von Sachsen-Anhalt, bis zum Ende der Legislaturperiode sollen es laut Innenministerium 7000 werden.

Eine Fahrradstaffel war in Sachsen-Anhalt erstmals im Jahr 2002 eingeführt worden. Zu diesem Zeitpunkt gab es nach Angaben des Innenministeriums fast 8400 Landespolizisten. Die seit 2002 sinkende Personalzahl habe dazu geführt, dass die Fahrradstaffel 2009 wieder aufgelöst wurde, so die Ministeriumssprecherin. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch fast 7500 Polizisten.