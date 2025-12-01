Premiere, prominente Gäste und Preisverleihung: Die „TeleVisionale“ bringt Glanz und Debatten nach Weimar. Wer gewinnt im Wettbewerb der besten Fernsehfilme und Serien?

Andreas Dresen hat den Juryvorsitz für die diesjährige Vergabe des Fernsehfilmpreises beim TeleVisionale-Festival, das erstmals in Weimar veranstaltet wird. (Archivbild)

Weimar - Weimar wird erstmals zum Hotspot der deutschen Fernseh- und Streamingbranche. Das diesjährige Film- und Serienfestival „TeleVisionale“ biete bis Freitag ein umfangreiches Programm, teilten die Veranstalter mit. Dazu gehörten auch öffentlich geführte Jurydiskussionen nach jeder Vorführung und die Branchentage mit Talks und Debatten rund um das Qualitätsfernsehen der Zukunft.

In der Festivalwoche werden zahlreiche prominente Gäste erwartet. Dazu gehören den Angaben nach etwa der mehrfach preisgekrönte Filmregisseur Andreas Dresen, die Schauspieler Désirée Nosbusch, Karoline Schuch, Maria Furtwängler und Devid Striesow. Im Wettbewerb des Festivals stehen zehn Fernsehfilme und fünf Serienproduktionen. Die Preise werden am 5. Dezember im Deutschen Nationaltheater in Weimar verliehen.

Zur Eröffnung gibt es am Montagabend die Premiere des neuen Polizeirufs 110 aus Halle/Saale „Der Wanderer zieht von dannen“. Dazu haben sich neben Regisseur Thomas Stuber und den Hauptdarstellern Peter Kurth und Peter Schneider auch mehr als 20 Mitglieder des Filmteams angekündigt, wie es hieß.

Weimar ist erstmals Gastgeber für das Festival, das bis 2024 in Baden-Baden veranstaltet wurde. Es gebe bei der Erstausgabe in Thüringen daher auch einen starken Fokus auf die Branche in Mitteldeutschland, hieß es. Die „TeleVisionale“ ist nach eigenen Angaben das wichtigste Festival und der führende Branchentreff für Fernsehfilme und Serien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.