Nach dem klaren Sieg gegen Mainz blickt Freiburg mit viel Selbstvertrauen auf das Pokalspiel gegen Darmstadt - und kann dabei auf einen selbstbewussten Grifo setzen.

Freiburg - Vincenzo Grifo vom SC Freiburg ist nach Bundesliga-Treffern mit Club-Rekordschütze Nils Petersen gleichgezogen. „Da werde ich ihm nachher erstmal schön schreiben, dass ich das schon mal geschafft habe“, sagte der 32-Jährige nach der 4:0-Galavorstellung gegen den neuen Tabellenletzten FSV Mainz 05. Grifo traf zum zwischenzeitlichen 2:0 und hat nun 69 Bundesliga-Treffer für Freiburg auf dem Konto.

Um mit Petersen (105 Tore) wettbewerbsübergreifend gleichzuziehen, fehlen dem Offensivspieler noch vier Treffer. „Da kann er sich schon einmal warm anziehen“ scherzte Grifo, der aber vor allem die Leistung der gesamten Mannschaft lobte: „Man hat gemerkt, dass Feuer drin ist, dass Power drin ist - es war herausragend.“

Mit Selbstvertrauen geht der Sport-Club nun in das Achtelfinal-Duell im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten SV Darmstadt 98 am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky). „Man weiß es ja, jeder sieht uns als Favorit. Aber Darmstadt wird sich sicherlich auch darauf freuen, dass sie der Underdog sind und sie auf uns losgehen können.“ Er habe schon „ein, zwei Spiele gesehen“, sagte Grifo. „Die Darmstädter spielen einen guten Fußball, darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Die Freiburger kletterten in der Bundesliga-Tabelle in die obere Hälfte, sind in der Europa League auf Kurs und können auch im DFB-Pokal den nächsten Schritt gehen. „Wir stehen ganz gut da“, urteilte Grifo zufrieden.