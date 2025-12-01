In Berlin und Brandenburg bleibt das Wetter zum Start in den Dezember beständig und trocken bei milden Temperaturen. Nur vereinzelt kann es in der Nacht auch mal zu Frost oder Nebel kommen.

Berlin/Potsdam - Das Wetter in Berlin und Brandenburg zeigt sich zum Start in den Dezember von seiner milden Seite. Zu Beginn ist es heute stellenweise noch etwas neblig und trüb, im Laufe des Tages wird es dann sonnig, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad.

Erst zur Nacht kühlt es dann merklich ab. Bei null bis minus drei Grad warnt der DWD auch vereinzelt vor Glätte durch leichten Frost. Dennoch bleibt es trocken.

Das Wetter bleibt beständig

Am Dienstag wechseln sich Wolken und Sonne ab. Nur ganz im Osten an Oder und Neiße erwartet der DWD viele Wolken und etwas Nebel. Die Temperaturen steigen wieder auf drei bis sechs Grad. In der Nacht auf Mittwoch sinken diese dann wieder auf bis zu minus zwei Grad.

Beständig ist das Wetter auch am Mittwoch. Auch da bleibt es bei Temperaturen zwischen drei und sechs Grad heiter bis wolkig und trocken. Erst in der Nacht ziehen vermehrt Wolken auf und es kann stellenweise zu Nebel oder Hochnebel kommen. Die Tiefstwerte liegen bei ein bis minus zwei Grad.