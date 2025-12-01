Am kommenden Wochenende gibt es Einschränkungen auf der A1 im Tecklenburger Land. Grund sind Abrissarbeiten an zwei Brücken.

Ladbergen/Lengerich - Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende auf die Sperrung der A1 zwischen den Anschlussstellen Ladbergen und Lengerich in beiden Fahrtrichtungen einstellen. Hintergrund seien Abrissarbeiten an zwei Brücken, gab das öffentliche Straßenbauunternehmen Deges bekannt.

Ab Freitag (5. Dezember) um 20.00 Uhr werde der Verkehr über Ausweichrouten umgeleitet, hieß es. Im Rahmen des Ausbaus der A1 zwischen Münster-Nord und Lotte/Osnabrück sollen dann die beiden Brücken Sonnenhügeldamm und Overbecker Weg abgerissen werden. Laufen die Abrissarbeiten nach Plan, kann die Vollsperrung in der Nacht zum Montag (8. Dezember) um 5.00 Uhr wieder aufgehoben werden.