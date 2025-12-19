weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Unbekannte haben den Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt in Löbau schwer beschädigt. Die Stadtverwaltung sichert den Baum, die Polizei ermittelt.

Von dpa 19.12.2025, 06:27
In der Nacht haben Unbekannte den Weihnachtsbaum der Stadt zu Fall gebracht. (Symbolfoto)
In der Nacht haben Unbekannte den Weihnachtsbaum der Stadt zu Fall gebracht. (Symbolfoto) Fabian Sommer/dpa

Löbau - Unbekannte haben den Weihnachtsbaum der Stadt Löbau (Landkreis Görlitz) angesägt und zu Fall gebracht. Laut Polizei wurde der beschädigte Baum gegen 3.30 Uhr am Freitagmorgen gemeldet. Demnach sollen Unbekannte den Stamm zur Hälfte abgesägt haben, sodass der Baum gebrochen ist. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass niemand vor Ort zu Schaden gekommen war, hieß es. Die Stadtverwaltung übernimmt den Angaben zufolge die weitere Sicherung des Baumes. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt. 

Nach Angaben der Stadt Löbau ist der Weihnachtsbaum eine etwa zehn Meter hohe Blaufichte. Sie ist mit rund 560 Lichtern und 35 Sternen aus Herrnhut behängt.