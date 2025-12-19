Im Landkreis Oberhavel steht ein Supermarktkomplex in Flammen. Die Feuerwehr kämpft weiterhin gegen den Brand. Ob Menschen verletzt wurden, ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Zehdenick - Ein Supermarktkomplex in Zehdenick ist in der Nacht auf Freitag vollständig ausgebrannt. Der Notruf sei gegen Mitternacht bei den Einsatzkräften eingegangen, teilte die Polizei mit. Die Löscharbeiten würden noch immer andauern. „Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort“, teilte eine Sprecherin der Polizei weiter mit. Ob in dem Brandgeschehen Menschen verletzt worden sind, sei bislang unklar.

Wegen der starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung warnte die Rettungsleitstelle die Bevölkerung über die App Katwarn. „Meiden Sie das betroffene Gebiet. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.“

Bei dem Gebäude handele es sich um zwei Supermärkte im Landkreis Oberhavel, die unter einem Dach untergebracht sind. Aufgrund der Löscharbeiten sei die Bundesstraße 109 derzeit voll gesperrt. Wie lange die Löscharbeiten andauern werden, sei noch immer unklar. Auch zur Brandursache konnte die Polizei bislang keine Auskunft geben.