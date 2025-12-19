Berlin/Zerbst - Mehr als 13 Jahre nach dem Diebstahl zweier Steinfiguren von einem Friedhof in Zerbst kehren die Figuren bald zur Grabanlage zurück. Wie die Evangelische Landeskirche Anhalts mitteilte, war der Polizei in Berlin im Mai ein Schlag gegen eine Diebes- und Hehlerbande gelungen. Bei Durchsuchungen der Grundstücke eines 55 Jahre alten Mannes und seiner Komplizen seien zahlreiche Kunstgegenstände sichergestellt worden. Die Täter hätten seit Jahren auf Friedhöfen Kunstwerke aller Art gestohlen.

Zwei der sichergestellten Sandsteinfiguren seien nun einer Grabanlage auf dem Frauentorfriedhof in Zerbst zugeordnet worden, so eine Sprecherin der Landeskirche. Die Anlage sei im ausgehenden 18. Jahrhundert angelegt worden. Anfang Januar sollen die gestohlenen Steinfiguren wieder in Zerbst überreicht werden.