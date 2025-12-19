Feuer auf der Autobahn: Ein Lkw-Anhänger brennt am Morgen. Die Feuerwehr ist noch immer vor Ort. Eine Fahrspur ist wieder freigegeben.

Ludwigsfelde - Ein Lkw-Anhänger ist am Morgen auf der Autobahn 10 zwischen der Anschlussstelle Ludwigsfelde-West und dem Autobahndreieck Nuthetal in Brand geraten. Die linke Fahrspur sei mittlerweile für den Verkehr wieder freigegeben, teilte die Polizei mit. Zuvor war die Fahrbahn in Richtung Magdeburg etwa eine Stunde lang voll gesperrt gewesen.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch immer an, teilte die Polizei weiter mit. Der Anhänger sei bereits vom Rest des Fahrzeugs abgekoppelt worden. In dem Geschehen sei niemand verletzt worden. Brandursache sowie Schadenshöhe seien bislang unklar.