In Bremen ist am Wochenende eine tote Frau aus der Weser gezogen worden. Um wen es sich handelt, ist noch nicht bekannt.

Bremen - Eine Wasserleiche ist in Bremen aus der Weser geborgen worden. Der leblose Körper habe am Samstagabend an der Wasseroberfläche geschwommen und sei dann von Tauchern geborgen worden, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der „Weser-Kurier“ berichtet. Es handle sich um eine Frau, deren Körper zur weiteren Untersuchung in die Rechtsmedizin gebracht worden sei, so der Sprecher. „Wir wissen nicht, wer die Dame ist und konnten bisher keine Angehörigen informieren.“ Die Ermittlungen zur Todesursache liefen noch.