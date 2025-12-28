Im Mannschaftsbus des FC Bayern ist seit dem Sommer am Vierertisch von Manuel Neuer ein Platz frei. Der Weltklasse-Torwart erzählt, wer dort saß und warum er einst nicht nach London wollte.

München - Manuel Neuer vermisst Thomas Müller beim FC Bayern München. „Man merkt, dass er fehlt. Er konnte mit jedem, er war dieser Verbindungsspieler zwischen Jung und Alt“, erzählte der frühere Nationaltorwart Neuer (39) in „At Broski – Die Sport-Show“, die schon vor Weihnachten aufgezeichnet wurde. Müller (36) habe „vieles mit Körpersprache gemacht, er konnte mit den Spielern auf einem gewissen Vibe sein, weil sie sich sofort integriert gefühlt haben.“

Müller war ein Urgestein des FC Bayern. Er bekam im Sommer aber keinen neuen Vertrag mehr, woraufhin er zu den Vancouver Whitecaps wechselte. Neuer saß im Mannschaftsbus der Bayern an einem Vierertisch zusammen mit Leon Goretzka, Konrad Laimer - und Müller. Dessen Platz ist nun leer.

Die Insel lockte Neuer

Neuer, gebürtiger Gelsenkirchener, spielt mittlerweile seit Sommer 2011 für den FC Bayern. Er verriet, welche Vereine zu seiner Zeit beim FC Schalke 04 Interesse an ihm hatten. Nach der U19 seien der 1. FC Köln und auch der FC Arsenal „stark interessiert“ an ihm gewesen.

„Ich wollte aber nicht ins Ausland, weil ich wusste, dass es als Jugendnationaltorhüter schwer wird“, meinte Neuer. „Es kann sein, dass du da gar nicht so richtig Fuß fassen kannst auf der Insel. Da musst du schon ein gutes Standing haben, um auch die Nummer Eins zu werden.“