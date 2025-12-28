Auf der A4 in Richtung Chemnitz ist es kurz nacheinander zu zwei Unfällen gekommen. Wie konnte das passieren?

Siebenlehn - Fünf Menschen sind bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen auf der A4 in Richtung Chemnitz verletzt worden. Zunächst verursachte eine 40-jährige Autofahrerin nach Angaben der Polizei einen Auffahrunfall kurz nach der Anschlussstelle Siebenlehn, als ein vorausfahrendes Auto bremsen musste. Dabei wurden die 48-jährige Fahrerin des anderen Wagens und ihr 49-jähriger Beifahrer schwer verletzt, die 40-Jährige blieb unverletzt.

Durch den Stau kam es wenige Minuten später dann noch zu einem zweiten Unfall auf der A4. Ein 61-jähriger Fahrer fuhr auf ein Wohnmobil auf, das daraufhin auf ein weiteres Auto prallte. Dieses geriet ins Schleudern und stieß mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Der 61-Jährige sowie zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden der beiden Unfälle wird auf rund 76.000 Euro geschätzt.