Nach einem Wohnungsbrand in Göttingen kämpft eine Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen ums Überleben. Auch ein Hund musste nach dem Feuer wiederbelebt werden.

Göttingen - Bei einem Wohnungsbrand in Göttingen ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Sie sei mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch ein Hund habe durch das Feuer schwere Verletzungen erlitten. Das Tier wurde wiederbelebt und tierärztlich versorgt.

Warum die Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses am Samstagabend in Brand geriet, war zunächst unklar. Der Brandort werde am Montag näher untersucht, so die Sprecherin. Die übrigen Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses blieben demnach unverletzt. Der Schaden wurde zunächst auf rund 60.000 bis 80.000 Euro geschätzt.