Zu früher Morgenstunde greifen zwei Unbekannte den Jugendlichen unvermittelt an. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.

Chemnitz - Ein 16-Jähriger ist in Chemnitz bei einem Überfall verletzt worden. Zwei augenscheinlich Jugendliche griffen ihn am frühen Morgen im Stadtteil Gablenz unvermittelt an, wie die Polizei mitteilte. Die Angreifer schlugen und traten den 16-Jährigen demnach und stürzten ihn so zu Boden.

Sie forderten laut Mitteilung seine Wertsachen. Daraufhin übergab der Jugendliche seine Tasche mit einer Geldbörse, in der sich eine zweistellige Summe Bargeld sowie Ausweisdokumente befanden. Die Angreifer flüchteten.

Rettungskräfte brachten den 16-Jährigen in ein Krankenhaus. Die unlängst gegründete Ermittlungsgruppe „Recon“ der Chemnitzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes übernommen und geht ersten Hinweisen zur Täterschaft nach.