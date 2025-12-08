Ohne Umsteigen und ohne selbst stundenlang hinter dem Lenkrad zu sitzen: Mit dem Fahrplanwechsel lässt sich die französische Hauptstadt von Halle und Erfurt aus direkt mit der Bahn erreichen.

Zum Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 14. Dezember werden erstmals ICEs direkt über Halle und Erfurt in die französische Hauptstadt Paris fahren. (Symbolbild)

Halle/Saale/Erfurt - Besucher der französischen Hauptstadt können sich freuen: Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember fährt erstmals ein ICE direkt über Halle und Erfurt nach Paris, wie die Deutsche Bahn ankündigt.

Einmal täglich soll der Fernzug in Berlin abfahren und auf dem Weg in die Stadt der Liebe in der Saale-Stadt (8.15 Uhr) und der Thüringer Landeshauptstadt (Abfahrt 8.50 Uhr) halten. Auf dem Weg nach Paris legt der ICE zudem in Frankfurt/Main, Mannheim Karlsruhe und in der Elsass-Metropole Straßburg Stopps ein.