Mit fast zwei Prozent Alkohol und ohne Führerschein sitzt ein 38-Jähriger am Steuer - ohne sein Auto fortzubewegen. Passanten schreiten ein.

Oldenburg - Ein betrunkener Autofahrer ist an einer roten Ampel in seinem Fahrzeug eingeschlafen. Passanten entdeckten den 38-Jährigen am Sonntagmorgen an einer Kreuzung im Westen von Oldenburg, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Atemtest wurde bei ihm später ein Alkoholwert von nahezu zwei Prozent festgestellt.

Den Angaben nach weckten die Passanten den Mann und begleiteten ihn zu einer nahegelegenen Bushaltestelle. Als die Beamten eingetroffen seien, habe dessen Fahrzeug noch mit Warnblinklicht an der Ampel gestanden. Sanitäter untersuchten den Mann demnach, zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn werde nun nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei der Kontrolle des Mannes habe sich herausgestellt, dass er auch ohne gültigen Führerschein unterwegs war.