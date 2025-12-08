Viele Besucher der Comic Con in Dortmund hatten sich auf ein Treffen mit Heinz Hoenig gefreut. Doch der Schauspieler mit Wohnsitz in Blankenburg sagte seinen Auftritt kurzfristig ab. Auf Instagram erklärte er den Grund seiner Absage.

Schon wieder krank! Heinz Hoenig muss Auftritt absagen – Doch es gibt Hoffnung

Der Auftritt von Heinz Hoenig bei der Comic Con in Dortmund ist am Wochenende ausgefallen.

Dortmund/Blankenburg/DUR. – Viele Fans hatten sich bereits auf das Treffen mit Heinz Hoenig auf der German Comic Con in Dortmund gefreut. Doch der 72-Jährige, der mit seiner Familie in Blankenburg wohnt, musste seine geplante Teilnahme kurzfristig absagen.

Nach einem gesundheitlich schwierigen Jahr hatte sich Hoenig zuletzt wieder häufiger in der Öffentlichkeit gezeigt.

Autogrammstunde abgesagt: Wieder gesundheitliche Probleme bei Heinz Hoenig

Am vergangenen Wochenende sollte er bei der Comic Con Autogramme geben, für Fotos zur Verfügung stehen und auf der Bühne mit den Fans interagieren. Eine Erkältung machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung.

Die Absage hat das Instagram-Profil der German Comoc Con gepostet. In einer kurzen Videobotschaft erklärte der Schauspieler mit belegter Stimme, dass er niemanden anstecken wolle und sich deshalb schweren Herzens zurückziehe.

Fans reagieren mit Mitgefühl – Heinz Hoenig kündigt Nachholtermin an

Eigentlich war vorgesehen, dass Heinz Hoenig gemeinsam mit Schauspielkollegen aus dem Filmklassiker "Das Boot" vor großem Publikum auftritt. Geplant waren Autogrammstunden, gemeinsame Fotos und eine Gesprächsrunde mit Erwin Leder, Martin Semmelrogge, Martin May und Ralf Richter.

In den sozialen Netzwerken reagierten zahlreiche Fans mit Verständnis. Viele wünschten dem Schauspieler eine schnelle Genesung. Sie schrieben Kommentare wie: "Gute Besserung! Gesundheit geht immer vor ❤️" oder "Habe mich schon sehr gefreut! Gute Besserung, lieber Heinz! Bis nächstes mal🍀🙏❤️"

Heinz Hoenig kündigte noch im Instagram-Video im gleichen Atemzug an, die verpasste Begegnung mit seinen Fans nachholen zu wollen. Zunächst wolle er sich aber vollständig auskurieren und wieder zu Kräften kommen. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.