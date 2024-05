Bippen - Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 80 Jahre alter Radfahrer im Landkreis Osnabrück ums Leben gekommen. Am Freitagnachmittag habe der Mann in Bippen eine Straße überquert und dabei offensichtlich die Vorfahrt einer 20 Jahre alten Autofahrerin missachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zum Zusammenstoß, der 80-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Dort starb der Mann in der Nacht zum Samstag an seinen schweren Verletzungen. Die 20-Jährige und ihr 25 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ließ Fahrrad und Auto beschlagnahmen. Für die weiteren Ermittlungen soll den Angaben zufolge ein Unfallgutachter beauftragt werden. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.