Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich zum Wochenstart auf viele Wolken und zwischen Harz und Burgenlandkreis auf etwas Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, liegen die Temperaturen am Montag voraussichtlich zwischen 17 und 20 Grad, im Harz zwischen 12 und 17 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es bei Temperaturen zwischen sechs und neun Grad und schwachem Wind aus Südwest bewölkt, aber trocken. Am Dienstag geht es laut DWD wolkig weiter. Zwischen Harz und Burgenlandkreis ist wieder mit Regen zu rechnen, ansonsten bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 16 und 19, im Harz zwischen 13 und 16 Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es ebenfalls trocken. Die Temperaturen sinken auf voraussichtlich vier bis acht Grad.