Dresden - 119 Interessentinnen und Interessenten haben sich über die Landarztquote für einen der 40 Medizinstudienplätze im Land beworben. Dies seien im Vergleich zum Vorjahr fast doppelt so viele Bewerbungen, teilte das Sozialministerium am Donnerstag in Dresden mit. Die Studieninteressierten erklären sich mit ihrer Bewerbung dazu bereit, nach ihrem Studium für mindestens zehn Jahre ihre Arbeit in ländlichen, medizinisch unterversorgten Regionen aufzunehmen.

Im Auswahlverfahren für den Studienbeginn zum Wintersemester 2023/2024 müssen sie auch einen fachspezifischen Studieneignungstest ablegen. Wer die erste Stufe des Verfahrens besteht, wird den Angaben nach zu einem Gespräch eingeladen.