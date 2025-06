Bad Gottleuba-Berggießhübel - Ein zur Fahndung ausgeschriebener Ungar ist in Bad Gottleuba-Berggießhübel an der Grenze zu Tschechien festgenommen worden. Die ungarischen Behörden hatten nach dem 25-Jährigen wegen Menschenhandels und Beteiligung an einer kriminellen Organisation gesucht, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Der 25-Jährige wollte demnach am Samstag die Grenze überqueren, als die Beamten bei der Kontrolle auf den laufenden Haftbefehl aufmerksam wurden. Der Ungar kam laut Bundespolizei vor das Amtsgericht Dresden und im Anschluss ins dortige Gefängnis.