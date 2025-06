Abends wird es eng: Lkw-Fahrer kämpfen um Stellplätze an Autobahnen. Für Autofahrer birgt das Gefahren. Eine Zählung an Rastanlagen soll Engpässe zeigen - auch in Thüringen.

Der Platz für Lkw an Raststätten an Autobahnen ist knapp. (Archivcbild)

Potsdam/Dresden - An Autobahnen in Deutschland fehlen viele tausend Lkw-Stellplätze - nach einer Kontrolle an Rastanlagen beklagt der Auto Club Europa (ACE) eine erhebliche Gefährdung für den Verkehr. Vom 15. April bis zum 3. Juni ließ der Verkehrsclub zählen, wie viele Lkw an Autobahnen jeweils ab 20.30 Uhr abgestellt wurden. In Ostdeutschland soll die Situation auf dem südlichen Berliner Ring (A10) und der A24 in Mecklenburg-Vorpommern etwa wegen falsch geparkter Lastwagen besonders risikoreich gewesen sein.

Die Ergebnisse des ACE zeigten in Thüringen etwa bei der Rastanlage Eichelborn Nord an der A4 eine Überbelegung von 60 Prozent, beim Rastplatz Galgenberg Nord an der A38 lag der Wert bei 58 Prozent. Am Hermsdorfer Kreuz West wurde dagegen war keine Überbelegung festgestellt.

Die Regionalleitung der bundeseigenen Autobahn GmbH hatte im vergangenen Jahr von einer stellenweise sehr hohen Auslastung der Anlagen, insbesondere auf den Ost-West-Achsen A 4 und A 38 gesprochen. Auch der Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes verlangt den Bau von mehr Lkw-Stellplätzen an Autobahnen.

ACE: Große Überbelegung an Rastanlagen in Ostdeutschland

Auch wenn die Lkw-Zählung des ACE eine Momentaufnahme ist, ergab sie laut Verkehrsclub an 31 überprüften Rastanlagen in den ostdeutschen Ländern eine massive Überbelegung. Es seien dort insgesamt 2.168 abgestellte Lkw gezählt worden, teilte der Club mit. Zur Verfügung stehen laut Autobahngesellschaft des Bundes an diesen Rastanlagen 1.412 Plätze, so dass sich eine Überlegung von um die 50 Prozent ergibt.

Auf 21 der 31 überprüften Rastanlagen habe man konkrete Verkehrsgefährdungen vor allem in den Nachtstunden mit beschränkter Sicht festgestellt, beklagte der ACE. Besonders häufig parkten Lkw in den Ein- und Ausfahrten.

Viele Tausend Plätze fehlen

Laut einer Erhebung der Bundesanstalt für Straßenwesen von 2023 fehlen bundesweit mehr als 19.500 reguläre Lkw-Parkplätze an Autobahnen. Der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung geht dagegen von um die 40.000 fehlenden Stellplätzen aus. Von 2018 bis 2023 kamen nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums rund 3000 Stellplätze hinzu.