Gewitter und Schauer dominieren Berlin und Brandenburg zunächst. Doch lang lässt die Sonne nicht auf sich warten: Sommerliche Werte locken die Menschen in den nächsten Tagen nach draußen.

Wetterumschwung in Sicht: Sonne ab Mittwoch

Berlin/Potsdam - Die Arbeitswoche nach Pfingsten startet regnerisch in Berlin und Brandenburg. Einzelne Gewitter und stürmische Böen trüben dabei kurzzeitig die Aussichten, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Danach folgt viel Sonnenschein.

Der Dienstag beginnt zunächst trocken. Bei Höchstwerten von 22 Grad ziehen immer mehr Wolken auf, die ab dem Mittag Regen mit sich bringen - zunächst nur im Norden der Hauptstadtregion, später für ganz Berlin und Brandenburg. Gewitter und stürmische Böen können in den Abendstunden vereinzelt auftreten. In der Nacht zu Mittwoch ziehen die Schauer bei 12 bis 10 Grad ab.

Zur Mitte der Woche beruhigt sich das Wetter und es gibt viel Sonnenschein. Auch die Temperaturen steigen langsam wieder an: Am Mittwoch werden laut DWD zunächst maximal 21 Grad erreicht, am Donnerstag schon 25 Grad.