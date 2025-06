In Hildesheim

Hildesheim - Eine Autofahrerin ist in Hildesheim gegen eine Hauswand gefahren und gestorben. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall in der Nacht auf Dienstag in der Hildesheimer Innenstadt kam, war zunächst unklar.

Den Angaben zufolge war die Frau auf gerader Strecke unterwegs und beschleunigte ihr Fahrzeug stark. Sie sei daraufhin von der Fahrbahn abgekommen, habe eine Ampel umgefahren und dann in das Gebäude geprallt. Ersthelfer befreiten die Frau aus ihrem Auto und behandelten sie. Zudem löschten die Zeugen das Auto. Die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie später starb.