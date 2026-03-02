Nach dem Angriff auf ihren Mann wurde eine 67-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Ein Angehöriger konnte Schlimmes verhindern.

Einbeck - Eine offenbar psychisch kranke Frau soll versucht haben, ihren schlafenden Mann in Einbeck (Landkreis Northeim) zu töten. Der 73-Jährige wurde leicht, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Die 67-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Sie soll zunächst versucht haben, ihren im Bett liegenden Ehemann mit einem Handtuch zu ersticken. Als er erwachte und sich wehrte, soll sie versucht haben, ihn mit einem Messer zu erstechen. Ein Angehöriger konnte den Angriff beenden. Bei der Abwehr des Messers erlitt das Opfer eine leichte Schnittwunde.