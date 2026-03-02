In Niedersachsen werden schussähnliche Geräusche aus einem Wohnhaus gemeldet. Einsatzkräfte rücken aus und sichern den Bereich. Als die Spezialkräfte das Haus betreten, bestätigt sich der Verdacht.

In einem Wohnhaus in Bramsche fanden Polizisten einen toten Mann und konnten eine schwerverletzte Frau auch nicht mehr retten.

Bramsche - Zwei Menschen sind in einem Wohnhaus im niedersächsischen Bramsche nördlich von Osnabrück tödlich verletzt worden. Einsatzkräfte fanden einen 86-jährigen Mann leblos auf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Eine 62-jährige Frau wurde zunächst lebensgefährlich verletzt aufgefunden, Rettungsversuche blieben aber ohne Erfolg. Die Frau sei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher.

Schusswaffe im Haus entdeckt

Ermittler durchsuchten das Haus und sicherten Spuren. Dabei fanden sie eine Schusswaffe. Nach den Angaben der Ermittler ging gegen Mittag ein Notruf ein, in dem über mehrere schussähnliche Geräusche und Schreie berichtet wurde. Ein Großaufgebot rückte daher in den Stadtteil Gartenstadt aus.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Situation und teilten mit, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Dann betraten die Spezialkräfte das Haus und fanden den Mann und die Frau. Weitere Details und mögliche Hintergründe müssen erst noch ermittelt werden, hieß es in der Mitteilung.