Schnee und Eis sorgen in einigen Regionen für Verspätungen und Ausfälle im Busverkehr. Was Fahrgäste beachten sollten.

Wegen des Winterwetters können Busse in Osnabrück und Göttingen zu spät kommen oder ausfallen.

Osnabrück/Göttingen - Wer mit dem Bus im Raum Osnabrück und Göttingen unterwegs ist, braucht wegen des Winterwetters Geduld. Fahrgäste müssen wegen Schnee und Eis mit Einschränkungen, Verzögerungen oder Ausfällen im Linienverkehr rechnen, wie die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück und die Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) mitteilten. Einige Haltestellen in höhergelegenen Teilen Göttingens können gar nicht erst angefahren werden.

Vor der Fahrt sollten sich Pendlerinnen und Pendler online über mögliche Einschränkungen oder Ausfälle informieren. „Die Sicherheit unserer Fahrgäste sowie der Fahrerinnen und Fahrer hat jederzeit oberste Priorität“, betonte das Unternehmen in Osnabrück.