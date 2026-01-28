Der Jahresauftakt in der Regionalliga Nordost fällt größtenteils den Wetterbedingungen zum Opfer. Eine Generalabsage schließt der NOFV auch in Zukunft aus.

Lok Leipzig ist bisher noch nicht von einer Absage betroffen. (Archivbild)

Berlin - Der Start ins neue Jahr fällt für die meisten Vereine der Regionalliga Nordost den Wetterbedingungen zum Opfer. Bereits sieben von neun am kommenden Wochenende angesetzten Partien wurden vom Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) „aufgrund der aktuellen Witterung und mehrfacher Platzsperren/Unbespielbarkeit der Plätze“ abgesagt. Eine Generalabsage des Spieltages werde es aber nicht geben „und wird es auch künftig nicht geben.“

Bereits abgesagt wurden die Freitagsspiele BFC Dynamo – BFC Preußen und FC Eilenburg – Hertha BSC II sowie FSV 63 Luckenwalde – 1. FC Magdeburg II und Chemie Leipzig – Chemnitzer FC. Am Samstag bleiben Hertha Zehlendorf und der Hallesche FC daheim, am Sonntag entfallen die Begegnungen Greifswalder FC – Rot-Weiß Erfurt und FSV Zwickau – Babelsberg 03.

Von einer Absage bisher verschont blieben die für Samstag angesetzte Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und Tabellenführer Lok Leipzig sowie Carl Zeiss Jena gegen die VSG Altglienicke, die am Sonntag antreten sollen.