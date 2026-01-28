Im Landtag von Sachsen-Anhalt läuft die Wahl zum neuen Ministerpräsidenten. Wie viele Stimmen Sven Schulze (CDU) braucht.

Im Magdeburger Landtag wird ein neuer Ministerpräsident gewählt. Sven Schulze (CDU) steht zur Wahl.

Magdeburg - Im Landtag von Sachsen-Anhalt hat die Wahl des Ministerpräsidenten begonnen. Nach dem Rücktritt von Reiner Haseloff (CDU) will die schwarz-rot-gelbe Koalition in Magdeburg den bisherigen Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) zum neuen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt wählen.

Für Schulzes Wahl sind mindestens 49 Ja-Stimmen nötig. Die Koalition aus CDU, SPD und FDP verfügt über 56 Sitze. Die Abstimmung der Abgeordneten erfolgt geheim.

Zu Beginn der Sitzung hatte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) das Wirken Haseloffs, der knapp 15 Jahre Ministerpräsident war, gewürdigt. „Unser Landesvater verlässt sein Amt nun wie er es geführt hat: souverän und selbstbestimmt“, sagte Schellenberger.