In Deutschland gibt es einen Wohnmobil-Boom. In Sachsen-Anhalt hingegen zählt das Kraftfahrt-Bundesamt eher wenige der Häuser auf Rädern.

Flensburg/Magdeburg - Im Vergleich zu anderen Bundesländern gibt es in Sachsen-Anhalt laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) eher wenige Wohnmobile. Pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern zählt das Amt hierzulande nur 6,1 Fahrzeuge - und damit deutlich weniger als andernorts. Auch zwischen den Regionen in Sachsen-Anhalt sind Unterschiede zu erkennen. Während in der Stadt Halle pro 1000 Einwohner nur 3,7 Wohnmobile gezählt wurden, sind es im Altmarkkreis Salzwedel mit 9,2 Fahrzeugen deutlich mehr als im Landesschnitt. Deutschlandweit liegt die Quote bei 10,8 Wohnmobilen pro 1000 Einwohnern.

Besonders viele der Häuser auf Rädern wurden demnach in Schleswig-Flensburg (26,5) und Nordfriesland (25,5/beides Schleswig-Holstein) direkt an der dänischen Grenze und Garmisch-Partenkirchen (25,5, Bayern) am Alpenrand. Genauso wie in Sachsen-Anhalt gibt es laut Bundesamt auch in Thüringen (7,5) und Sachsen (7,1) auf die Einwohnerzahl gerechnet eher wenige Wohnmobile. Mit einem Wert von 5,1 ist Berlin das Schlusslicht im Ländervergleich.

Deutschlandweit kann mit Blick auf die Entwicklung der Zahlen von einem regelrechten Boom von Wohnmobilen gesprochen werden. Binnen eines Jahres ist ihre Zahl den Angaben nach um rund 70 000 beziehungsweise gut 8 Prozent gestiegen. Blickt man bis 2017 zurück, ergibt sich sogar eine Verdoppelung des Bestands. Insgesamt dominieren Schleswig-Holstein und Bayern das Ranking der höchsten Wohnmobildichte mit zehn beziehungsweise zwölf Zulassungsbezirken unter den ersten 30.

Auch Wohnwagen bleiben weiterhin beliebt. In den Jahren seit 2017 lagen deren Neuzulassungszahlen laut KBA-Daten durchweg über den Werten der fünf Jahre zuvor, auch wenn seit dem Höhepunkt im Corona-Jahr 2020 ein gewisser Rückgang bei den Neuzulassungen zu verzeichnen ist. Aktuelle Bestandszahlen zu Wohnwagen finden sich beim KBA nicht.