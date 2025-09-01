Unter den Hausärzten in Sachsen-Anhalt sind viele, die sich schon in der zweiten Lebenshälfte befinden. Der Vergleich zeigt: In anderen Bundesländern sind die Ärzte nicht jünger.

Wiesbaden/Magdeburg - Weit über die Hälfte der Hausärzte in Sachsen-Anhalt ist über 50 Jahre alt. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Verglichen mit anderen Bundesländern sei der Anteil an über 60 Jahre alten Ärztinnen und Ärzten im Land jedoch eher niedrig (33,1 Prozent).

Besonders hoch ist der Anteil der mindestens 60 Jahre alten Hausärzte demnach in Rheinland-Pfalz (48,0 Prozent), im Saarland (46,2 Prozent) und in Bremen (45,4 Prozent). Im Jahr 2024 waren nach Daten der Bundesärztekammer rund 27.000 oder knapp 41 Prozent aller Hausärzte in Deutschland 60 Jahre oder älter.